Побег из суда произошел в 18 часов 8 июля. На следующий день правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство.

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Просто встал и побежал

В полицию обратился прокурор Харьковской области. Он сказал, что по завершению суда 47-летний гражданин сбежал.

Мужчине это удалось, потому что до приезда конвоя, он был без охраны. Когда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, мужчина просто выбежал из помещения.

До этого подозреваемый сам пришел в суд, потому что был под домашним арестом. В прокуратуре Харьковской области сказали, что начали расследование этого происшествия.

Если должна избираться мера пресечения, судья должен сообщить в конвойную службу. Это нужно, чтобы они приехали заранее. Однако здесь этого не было, поэтому задержанный сбежал,

– сказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Какое наказание за это возможно

Сейчас на поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции и личный состав подразделений. Правоохранители квалифицируют этот случай как побег из места лишения свободы или из-под стражи. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 3 до 5 лет заключения.

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