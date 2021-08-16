Тушили пожары 10 дней: Греция поблагодарила украинских спасателей за помощь

Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, встретились с заместителем Министра по вопросам гражданской защиты и кризисного управления Греции. Политик поблагодарил украинцев за помощь.

Более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действий людей.

К теме Эпицентр стихии: на греческом острове Эвбея вспыхнул новый пожар

Власти Греции поблагодарили украинских спасателей

Николас Хардалиас заявил, что Украина и Греция вместе не только по праздникам или во время отдыха, но и в беде. Украинские пожарные сказали, что всегда готовы помочь.



Власти Греции поблагодарила украинских пожарных / Фото ГСЧС Украины

Украинские спасатели ликвидировали очаги пожаров более чем на 19 тысячах метров

По информации ГСЧС украинским спасателям за время работы удалось:

ликвидировать отдельные очаги пожаров по фронту более 19 тысяч метров и глубиной до 60 метров;

а также низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховую площадь 350 квадратных метров;

спасти 2 населенных пункта – Спатари и Метохи. В частности 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных здания, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец;

– Спатари и Метохи. В частности 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных здания, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец; а также жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада возле города Каматриадес.

Кратко о пожарах в Греции

В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. Тогда огонь вспыхнул сразу в 46 очагах.

В стране зафиксировали рекордную жару – +46 градусов. Ситуацию осложнил еще и сильный ветер.

Самым мощным за всю историю Греции был пожар на острове Эвбея. Там огонь бушевал 10 дней. Стихия уничтожила леса и жилые дома. В пятницу, 13 августа, там вспыхнул новый масштабный пожар.

В результате возгораний выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуировали из опасных районов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что пожары стали крупнейшей экологической катастрофой за последние десятилетия.

Власти также задержали 118 человек, которых подозревают в поджогах лесов. В то же время 18 из них уже взяли под стражу.