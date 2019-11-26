Ты б**ть бессмертный: в Одессе полицейская обругала парней и ударила по лицу – видео

25 ноября в интернете распространили видео, где работница полиции дерзко и некорректно общается с несколькими ребятами. Она грозила им расправой, угрожая своим служебным положением.

На кадрах из видео, опубликованных на канале Общественный прибой, слышно, как женщина нецензурно ругается и угрожает расправой. Затем она достает служебный жетон и удостоверение и показывает на камеру. На документах видно, что женщина работает в полиции старшим инспектором.

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Далее полицейская оттолкнула одного из ребят, а другого ударила по лицу.

Стоит отметить, что видео неполное и смонтированное. Сейчас все обстоятельства инцидента неизвестны, в частности причина, по которой женщина набросилась на ребят.

В полиции уже начали служебное расследование. Во время него полицейскую отстранили от службы.

Ее поведение уже признали недостойным чина правоохранителя:

По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия, – подчеркнул глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Полицейская в Одессе обругала ребят - смотрите видео