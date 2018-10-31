Хэллоуин – современный праздник, который ежегодно становится все более популярным. Одним из главных его символов выступает Светильник Джека – тыква, из которой убирают мякоть и вырезают страшное лицо.

Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. По поверью, в эту ночь выходили злые духи на землю и угрожали людям. Одна из легенд также описывает, откуда происходит традиция мастерить всем известные ужасающие тыквы на Хэллоуин со свечой внутри.

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Ирландский кузнец по имени Джек дважды обманул дьявола и взял с него обещание отказаться от посягательств на его душу, что должно было уберечь кузнеца от попадания после смерти в ад. Однако в рай он тоже не попал, поэтому мужчина был вынужден бродить по земле в ожидании Судного дня.

Как сделать тыкву на Хэллоуин: свежие идеи

По легенде, свой путь Джек освещает кусочком угля, пряча его от непогоды внутри пустой тыквы. Поэтому тыкву со свечой внутри начали называть светильником Джека.

Чтобы сделать тыкву оригинальной и незабываемой – предлагаем несколько способов оформления праздничного атрибута:

Традиционный Светильник Джека

Первым делом тыкву нужно помыть и высушить. Прежде чем вырезать кусочки, нужно сделать рисунок маркером. Важно, чтобы он легко стирался и не оставлял следов. С помощью ножа надо вырезать по контуру крышку. Нож держите под углом, чтобы получился конуснообразный срез. Тогда крышка не упадет внутрь "головы".

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Далее нам нужно очистить тыкву внутри. Для удобства лучше вырезать семена и мякоть руками. Однако это можно сделать и обычной столовой ложкой.

Вынув из тыквы все внутренности, со стенок надо собрать все остатки семян. После этого нанесите маркером рисунок и вырежьте тыкву. Учтите, что острые углы вырезать легче, чем закругленные.

Тыква на Хэллоуин-2018: идеи оформления

После завершения работы тыкву надо немного подсушить. После этого установите свечу в стакане, также можно использовать гирлянду или фонарик.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: видео

Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео

Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео

Декорированные тыквы без помощи ножа

Для отделки таких тыкв понадобятся акриловые краски и блестки. Сначала покрасьте тыкву, а тогда для завершения дополните разнообразными лентами, блестками и кружевом.



На Хэллоуин-2018 тыкву можно раскрасить



Тыквенная ночь: праздник незабываемым можно сделать легко



Декорированные тыквы краской-спреем

Тыквы, декорированные блестками

Если же художественные навыки развиты не очень хорошо, есть замечательная альтернатива воспользоваться трафаретами, которые можно найти в магазинах, или же в интернете. Все, что нужно сделать – это распечатать трафарет, приложить к тыкве и закрасить маркером.

Трафареты можно купить в магазинах или найти в интернете

Игрушечные тыквы для самых маленьких

Тыква в виде милой зверушки станет настоящим развлечением для детей. Чтобы ее сделать, нужна черная (или любая другая, в зависимости от того, какое животное вы хотите сделать) краска-спрей, вышивальные нити, игла, фетр, игрушечные глаза, горячий клей и ножницы. Прежде всего тыкву надо покрасить, тогда вырезать из фетра все части маски и склеить. Тогда вышить ротик и приклеить к тыкве.



Инструкция для оформления детской тыквы



Хэллоуин-2018: детские тыквы в масках животных