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      Тыква на Хэллоуин-2018: оригинальные идеи для незабываемого праздника

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      Хэллоуин-2018: идеи оригинальных тыкв
      Хэллоуин-2018: идеи оригинальных тыкв / 24 Канал

      Хэллоуин – современный праздник, который ежегодно становится все более популярным. Одним из главных его символов выступает Светильник Джека – тыква, из которой убирают мякоть и вырезают страшное лицо.

      Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. По поверью, в эту ночь выходили злые духи на землю и угрожали людям. Одна из легенд также описывает, откуда происходит традиция мастерить всем известные ужасающие тыквы на Хэллоуин со свечой внутри.

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      Ирландский кузнец по имени Джек дважды обманул дьявола и взял с него обещание отказаться от посягательств на его душу, что должно было уберечь кузнеца от попадания после смерти в ад. Однако в рай он тоже не попал, поэтому мужчина был вынужден бродить по земле в ожидании Судного дня.

      хелловін 2018

      Как сделать тыкву на Хэллоуин: свежие идеи

      По легенде, свой путь Джек освещает кусочком угля, пряча его от непогоды внутри пустой тыквы. Поэтому тыкву со свечой внутри начали называть светильником Джека.

      Чтобы сделать тыкву оригинальной и незабываемой – предлагаем несколько способов оформления праздничного атрибута:

      Традиционный Светильник Джека

      Первым делом тыкву нужно помыть и высушить. Прежде чем вырезать кусочки, нужно сделать рисунок маркером. Важно, чтобы он легко стирался и не оставлял следов. С помощью ножа надо вырезать по контуру крышку. Нож держите под углом, чтобы получился конуснообразный срез. Тогда крышка не упадет внутрь "головы".

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      Далее нам нужно очистить тыкву внутри. Для удобства лучше вырезать семена и мякоть руками. Однако это можно сделать и обычной столовой ложкой.

      Вынув из тыквы все внутренности, со стенок надо собрать все остатки семян. После этого нанесите маркером рисунок и вырежьте тыкву. Учтите, что острые углы вырезать легче, чем закругленные.

      гарбуз хелловін 2018

      Тыква на Хэллоуин-2018: идеи оформления

      После завершения работы тыкву надо немного подсушить. После этого установите свечу в стакане, также можно использовать гирлянду или фонарик.

      Как вырезать тыкву на Хэллоуин: видео

       

      Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео

       

      Как украсить тыкву на Хэллоуин: видео

       

      Декорированные тыквы без помощи ножа

      Для отделки таких тыкв понадобятся акриловые краски и блестки. Сначала покрасьте тыкву, а тогда для завершения дополните разнообразными лентами, блестками и кружевом.

      хелловін 2018
      На Хэллоуин-2018 тыкву можно раскрасить

      хелловін 2018
      Тыквенная ночь: праздник незабываемым можно сделать легко

      гарбуз 2018
      Декорированные тыквы краской-спреем

      гарбуз 2018

      Тыквы, декорированные блестками

      Если же художественные навыки развиты не очень хорошо, есть замечательная альтернатива воспользоваться трафаретами, которые можно найти в магазинах, или же в интернете. Все, что нужно сделать – это распечатать трафарет, приложить к тыкве и закрасить маркером.

      хелловін 2018

      Трафареты можно купить в магазинах или найти в интернете

      Игрушечные тыквы для самых маленьких

      Тыква в виде милой зверушки станет настоящим развлечением для детей. Чтобы ее сделать, нужна черная (или любая другая, в зависимости от того, какое животное вы хотите сделать) краска-спрей, вышивальные нити, игла, фетр, игрушечные глаза, горячий клей и ножницы. Прежде всего тыкву надо покрасить, тогда вырезать из фетра все части маски и склеить. Тогда вышить ротик и приклеить к тыкве.

      гарбуз 2018
      Инструкция для оформления детской тыквы

      хелловін 2018
      Хэллоуин-2018: детские тыквы в масках животных

       

       

      Теги: Хэллоуин LifeStyle Традиции Декор и дом
      Источник: 24 канал
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