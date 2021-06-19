Там побывали следственно-оперативная группа полиции и специалисты Госпродпотребслужбы. Прокуратура обнародовала фото из кухни заведения.

К теме Массовое отравление суши в Харькове: как все объяснили в сети "Якитория"

Правоохранители установили, что в больницы госпитализировали десятки пациентов с диагнозом острый гастроэнтероколит. Все они перед этим отдыхали в одном из заведений японской кухни в Харькове. Состояние здоровья больных – средней тяжести. СМИ уточнили, что говорится о ресторанах "Якитория" и "Мафия" – у них общая кухня.



У заведений – общая кухня / Фото прокуратуры

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Ее максимальная санкция предусматривает 3 года лишения свободы.

В настоящее время совместно с работниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводится осмотр помещения заведения общественного питания, допросы потерпевших лиц, а также другие следственные действия.

Количество отравившихся возросло