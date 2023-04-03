В Мелитополе взорвался автомобиль: подорвали коллаборанта Зубарева

В Мелитополе утром 3 апреля прогремел мощный взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль одного из предателей.

По предварительным данным, есть один пострадавший. На место уже выехали медики и полиция.

Обратите внимание В Мелитополе прогремели взрывы: горячий "хлопок" произошел в депо

В Мелитополе взорвался автомобиль предателя

Как рассказал мэр города Иван Федоров, в Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Местные жители сообщают, что взрыв машины произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые.

У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем,

– добавил городской глава.

Оккупационные СМИ пишут, что при взрыве автомобиля в Мелитополе один человек пострадал – ему оказывается медицинская помощь.

Кто пострадал из предателей

Пропагандисты уже заявили, что во время взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который занимал должность "главы" администрации поселка Акимовка. Эту информацию якобы подтвердили в экстренных службах региона.

Информацию о пострадавшем Зубареве также подтвердил мэр Иван Федоров.

"От "неисправности" автомобиля пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", – написал городской глава.

Взорванное авто Зубарева: смотрите видео

Что известно о Зубареве

Зубарева назначили "руководителем" так называемой военной администрации поселка Акимовка Запорожской области.

До полномасштабной войны он являлся членом местной организации компартии в Мелитополе.

В 2014 году Зубарев активно продвигал идею "русской весны" в Мелитополе.

В мае 2015-го он был задержан с поличным при вымогательстве денежного вознаграждения за отзыв проекта решения, поданного им как депутатом горсовета, о требовании отставки бывшего мэра Мелитополя Сергея Минько. С Минько Зубарев требовал 10 тысяч долларов, позже "сбросив" сумму на пару тысяч.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

Во временно оккупированном Мелитополе утром 2 апреля прогремели взрывы. Громкий "хлопок" произошел на территории депо.

Позже Иван Федоров сообщил, что все 6 взрывов прогремели на территории мелитопольского депо. Там враг разместил ремонтную базу военной техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.

29 марта "хлопок" в очередной раз посетил Мелитополь, в том числе взрывы слышали возле аэродрома. В городе раздалось несколько взрывов.

28 марта "хлопок" произошел вблизи оккупированного Мелитополя. Взрывы прогремели на электрической подстанции.

Кроме этого, 27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов. Поэтому российским захватчикам пришлось выбегать на улицу в нижнем белье.

По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ". Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ".