Возле Киева водитель грузовика наехал на ногу патрульному, потому что тот запретил ему въезд в город из-за нарушения правил. Полицейский получил травму, его госпитализировали.

На автодороге М-05 патрульные остановили грузовик MAN с полуприцепом. Из-за ограничения въезда грузовиков в некоторые города, водителя остановили и сообщили ему, что дальше движение запрещено, передает пресс-служба полиции Киева.

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Мужчина за рулем не только отказался выполнять правила, но и начал дерзко и агрессивно себя вести. Вдруг он двинулся вперед и наехал на ногу инспектору. Патрульный получил травму, его госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, детали устанавливают.

Почему водителю запретили въезд

До конца лета действует ограничение на въезд грузовиков в некоторые города в определенное время суток.

Согласно распоряжению местных властей, в жаркие дни на дорогах с 08:00 до 20:00 запрещен въезд в города, в частности, в Киев, для грузовиков массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Такие правила ввели, чтобы повысить пропускную способность автодорог.