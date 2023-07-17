Серьезные проблемы с контрбатарейной борьбой: у оккупантов наблюдается деградация артиллерии

Российские оккупанты испытывают нехватку средств контрбатарейной борьбы, в том числе на Юге. Это приводит к серьезным проблемам на поле боя. Все из-за использования преимущественно старых средств, которые в современной войне не удовлетворяют потребности артиллерийских дивизионов.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, артиллерийские дивизионы у россиян формируются исключительно из советской артиллерии.

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"Именно процент самоходных артиллерийских установок уменьшается. То есть уменьшается общая мобильность артиллерийских подразделений. Итак, мы говорим о деградации качества как артиллерии, так и артиллерийских средств. Также контрбатарейной борьбы", – сказал военный обозреватель.

Проблемы россиян на поле боя

Коваленко отметил, что Силы обороны Украины в мае и июне продемонстрировали рекордные показатели по уничтожению российской артиллерии. Однако у врага еще достаточно много артиллерии как на складах, так и в пользовании. В качестве ВСУ имеют это преимущество, но в количестве – пока рано об этом говорить.

Но не исключаю, что на каком-то из направлений у оккупантов появится этот достаточно серьезный пробел. Полностью закрыть артиллерийскими потребностями всю линию фронта они даже сегодня не могут. Также не могут удовлетворить боекомплектом эти потребности,

– предположил он.

Военно-политический обозреватель не исключает, что через некоторое время интенсивной работы контрбатарейных средств ВСУ будет участок фронта, где у россиян будет самая большая проблема с артиллерией.

Как ВСУ ведут контрбатарейную борьбу