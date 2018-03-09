У известного актера Ирфана Хана нашли редкую болезнь

Звезда Болливуда и Голливуда, актер Ирфан Хан заявил, что у него обнаружили редкое заболевание.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном состоянии. Я не мог и подумать, что моя жажда знаний приведет меня к выявлению редкого заболевания. Я никогда не сдавался, не сходил с пути и не собираюсь. Моя семья и мои близкие со мной, мы стараемся найти лучшее решение ", – написал Хан.

Однако актер не уточнил о какой именно болезни идет речь, но подчеркнул, что через несколько дней получит от врачей заключительный диагноз.

"Сейчас пожелайте мне удачи!" – добавил он.

Кто такой Ирфан Хан?

51-летний актер снялся почти в сотне фильмов и сериалов, в частности, "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Инферно", "Новый Человек-паук", "Жизнь Пи" и "Мир Юрского периода".