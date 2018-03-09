У Эммы Уотсон появился новый бойфренд, – СМИ

Актриса Эмма Уотсон закрутила роман со звездой сериала "Хор", актером и музыкантом Кордом Оверстритом.

Об отношениях 27-летней актрисы с 29-летним Оверстритом со ссылкой на проверенные источники сообщил сайт Page Six

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Корд Оверстрит

В издании говорится, что Эмму вместе с Кордом недавно видели на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats в голливудском ночном клубе The Troubadour.

Также Уотсон вместе с избранником совместно с друзьями посетили вечеринку Vanity Fair, откуда поехали на одной машине.

"Это безумно, но, да, они видятся друг с другом, хотя Эмма хочет сохранить эти отношения в секрете", – сообщил голливудский инсайдер.



Эмма Уотсон и Уильямс Мак Найт

Напомним, в прошлом году летом иностранные СМИ сообщали, что Эмма Уотсон выходит замуж за предпринимателя Уильямса Мак Найта, который на 10 лет старше своей возлюбленной и работает менеджером в компании Medallia, специализирующийся на компьютерной технике.