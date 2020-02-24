В Киеве маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших – фото

В Киеве маршрутка №474 сообщением станция метро "Харьковская" – село Бортничи влетела в грузовик. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 11 пассажиров и водитель маршрутки.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в заднюю часть грузовика, сообщили 24 каналу в пресс-службе полиции.

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В результате ДТП пострадали по меньшей мере 12 человек: 5 – госпитализированы. Водитель маршрутки получил травму средней тяжести.



По меньшей мере 12 человек пострадали в результате ДТП / Фото "Киев.Оперативний"

ДТП произошло около 17 часов на проспекте Николая Бажана между станциями метро "Бориспольская" и "Вырлица".

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году?

В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.



За 2019 год в результате ДТП погибли 3454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.