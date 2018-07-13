У Лунина в "Реале" может появиться серьезный конкурент

Вратарь "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, скорее всего, в летнее трансферное окно станет футболистом "Реала".

Мадридский клуб заплатит за 26-летнего футболиста 35 миллионов евро и продаст своего голкипера Кейлор Наваса, пишет El Chiringuito.

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Ранее издание сообщало, что "Челси" готов продать Куртуа не менее чем за 50 миллионов евро. Лондонский клуб уже отклонил предложение "Реала", в котором мадридцы давали за вратаря 35 млн + 10 млн бонусов.

Напомним, контракт Тибо Куртуа с "Челси" рассчитан до конца следующего сезона. В прошлом сезоне бельгиец провел в АПЛ 35 матчей и пропустил 34 мяча.

Также известно, что "Реал" рассматривает возможность возвращения Хамеса Родригеса.