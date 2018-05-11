У Маси Найема похитили мотоцикл под судом, где слушаются дела о нападении на его брата

Утром 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда украли мотоцикл у брата нардепа Мустафы Найема – Маси. Здесь запланировано рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Ахмеду Саитову, который подозреваются в избиении парламентария.

Об этом Маси Найем написал на своей странице в Facebook.

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"Только под Апелляционным судом похитили мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", – отметил он.

Кроме того брат депутата сообщил, что слушание жалобы должно было состояться утром 11 мая, однако в связи с непоступлением материалов для суда дело будет рассматриваться 16 мая в 10:30.

Также не состоялось и рассмотрение апелляционной жалобы об аресте автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле нападения на Мустафу Найема.



"Причина – материалы еще не были направлены в суд Шевченковской прокуратурой. Дело будет рассматриваться 24 мая в 12:15. Судья просил всех, кто желает снимать на видео, подать соответствующее ходатайство", – добавил Маси Найем.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили молодые люди, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел выехать за границу. 2 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем нападавшим на Найема.



5 мая в Азербайджане был задержан еще один вероятный нападавший на политика. Однако впоследствии появилась информация, что главного подозреваемого в избиении Найема Магомеда-Амина Саитова отпустили из-под стражи в Баку.