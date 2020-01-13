У Меркель отреагировали на ситуацию в Иране и разгон протестов

Жители Ирана имеют право выходить на мирные демонстрации и выражать гнев. Иранская сторона должна обеспечить прозрачное расследование авиакатастрофы украинского самолета.

Признание Ираном ответственности за сбивание самолета является очень важным, об этом заявила официальная представительница МИД Германии Мария Адебар на брифинге 13 января, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Сейчас речь об обеспечении транспарентности при расследовании трагедии, чтобы было действительно воспроизведено: что, когда и каким образом происходило. И все это должно происходить в тесном сотрудничестве со странами, которые это задело – особенно с Украиной и Канадой", – подчеркнула она.

Адебар также прокомментировала протесты в Тегеране, отметив, что жители Ирана должны иметь право на проведение мирных демонстраций и выражение гнева. Она подчеркнула, что власть должна уважать и воздержаться от насилия.

Видеокадры с места протестов вызывают большое беспокойство. Мы апеллируем к силовым структурам проявить максимальную сдержанность и подчеркиваем право иранцев выходить на улицы, чтобы выразить скорбь и свое мнение,

– сказала представительница немецкого МИД.

Она добавила, что иранский народ должен иметь возможность мирно и свободно протестовать, тем более – проявить "скорбь и даже гнев после ужасной катастрофы".

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ разбился возле Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Сейчас тела погибших расположены в 4 различных больницах Тегерана. Однако у медэкспертов недостаточно необходимых материалов, чтобы определить ДНК жертв. Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

Из-за попытки властей Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ вспыхнули массовые протесты – люди вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны. Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Также Иран должен выплатить компенсации семьям погибших. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение имущества.