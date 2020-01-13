У Меркель відреагували на ситуацію в Ірані та розгін протестів

Жителі Ірану мають право виходити на мирні демонстрації та висловлювати гнів. Іранська сторона має забезпечити прозоре розслідування авіакатастрофи українського літака.

Визнання Іраном відповідальності за збиття літака є дуже важливим, про це заявила офіційна представниця МЗС Німеччини Марія Адебар на брифінгу 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Наразі мова про забезпечення транспарентності при розслідуванні трагедії, щоб було дійсно відтворено: що, коли та в який спосіб відбувалося. І все це має відбуватися у тісній співпраці з країнами, які це зачепило – особливо з Україною та Канадою", – наголосила вона.

Адебар також прокоментувала протести в Тегерані, наголосивши, що жителі Ірану мають мати право на проведення мирних демонстрацій та висловлення гніву. Вона наголосила, що влада мусить поважати та утриматися від насильства.

Відеокадри з місця протестів викликають велике занепокоєння. Ми апелюємо до силових структур проявити максимальну стриманість і наголошуємо на праві іранців виходити на вулиці, щоб висловити жалобу та свою думку,

– сказала представниця німецького МЗС.

Вона додала, що іранський народ повинен мати можливість мирно та вільно протестувати, тим більше – проявити "скорботу і навіть гнів після жахливої катастрофи".

Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ спалахнули масові протести – люди вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни. Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.

Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі. Зеленський додав, що винні обов’язково мають бути притягнуті до відповідальності. Також Іран має виплатити компенсації родинам загиблих. Іранська сторона погодилась з цим питанням.

Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Відтепер слідство проводитиметься за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

СБУ розпочала розслідування за трьома статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту; умисне вбивство; умисне знищення або пошкодження майна.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу