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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У нас нет предпочтений, с кем играть в следующем раунде – тренер "Динамо" Хацкевич

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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу своего клуба над "Славией" (0:2) в рамках отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Наставник киевлян отметил, что после забитого гола киевляне сбавили обороты и отдали игру в руки соперника.

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"Тяжелая игра была, как и в Праге. Но наша команда терпела и использовали свои шансы. Мы начали хорошо, забили, а потом сбавили обороты, позволяя сопернику активно играть на флангах, подавать и создавать остроту. Во втором тайме перестроились и снова забили", – сказал Хацкевич.

Также Александр Хацкевич прокомментировал следующего соперника в плей-офф Лиги Чемпионов.

"У нас нет предпочтений с кем лучше играть в следующем раунде – "Аяксом" или "Стандартом" – обе команды сильные", – подытожил главный тренер "Динамо".

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Теги: Футбол Новости спорта Лига чемпионов Динамо
Источник: 24 Канал
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