У них должна быть гражданская позиция, – эксперт о политическом скандале на Евровидении
Финал Евровидения-2019 сопровождается не только яркими выступлениями артистов, но и политическими скандалами. Так, дуэт Анна-Мария дал интервью на крымско-татарском канале, на котором певицы так и не смогли ответить, чей Крым и отказались отвечать на вопрос о войне в Украине. Однако деятели культуры должны иметь гражданскую позицию, отмечают эксперты.
Такое мнение выразил политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.
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О сестрах Анне и Марии Опанасюк
"Девушкам просто нужно рассказать, что Крым – наш. Они должны это знать. Они просто, видимо, не готовы к публичности, ведь мало кто знает этот дуэт. Это начинающая группа, она только делает первые шаги. Я хочу, чтобы они сделали из этой ситуации вывод", – сказал Солонтай.
Что известно о скандале с сестрами Анной и Марией Опанасюк: смотрите видео
Эксперт отметил, что такие ситуации часто случаются с певцами.
Когда музыканты выходят на высший уровень, то это перестает быть просто искусством. У них должна быть какая-то гражданская позиция, но мне кажется, что это не совсем политика. Это скорее вопрос сохранения нашего государства и людей, которые не хотят быть под оккупацией и борются за свободу,
– заявил Солонтай.
Об общей ситуации в шоу-бизнесе в отношении России
"Я эту ситуацию вижу так: все, что используется в России для бюджета, потом с него же и берется, чтобы убивать украинцев. Этот шоу-бизнес – проданные билеты и помещения и т. д.-Это индустрия услуг", – сказал эксперт.
Солонтай заверил, что известные украинские исполнители разных сфер должны проводить концерты в Украине и наших странах-союзниках – Польше, Швеции, Финляндии, Балтийских странах, Норвегии и других.
Пусть деньги россияне везут сюда, ведь эти средства должны идти из России и "оседать" там, где надо. Нашим исполнителям в РФ без надобности ехать не нужно, это опасно. Один из примеров заключенных в сфере культуры – режиссер Олег Сенцов. Он сидит в тюрьме за свою позицию, поэтому такие люди обязательно должны иметь патриотизм,
– добавил эксперт.
Что именно сказали о Крыме сестры Опанасюк? • На вопрос телезрителя "Чей Крым?" певицы сказали: "Крым – наш, наша родина";
• "Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем две краницы. Этим все сказано";
• "На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым";
• На вопрос, произошла оккупация Крыма, сказали: "На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы".
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