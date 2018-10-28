У посольства Нидерландов в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео
На Контрактовой площади в Киеве рядом с посольством Нидерландов вспыхнул пожар.
Огонь вспыхнул рядом с посольством Нидерландов и старым жилым домом Киева на площади Контрактовой, 7.
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Журналист издания "Украинская правда" вел прямую трансляцию с места пожара.
Тушить огонь собственными силами до приезда пожарных взялись жители близлежащих домов.
Им удалось выбить дверь в пристроенное помещение, где вспыхнул огонь.
Смотрите видео пожаре возле посольства Нидерландов в Киеве:
Как пишет издание "Информатор", вспыхнули пластиковые контейнеры с мусором.
В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар
Пожар на Подоле было видно из других районов Киева
Примерно в 13:35 огонь удалось потушить.
Источник: 24 Канал
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