У посольства Нидерландов в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео

На Контрактовой площади в Киеве рядом с посольством Нидерландов вспыхнул пожар.

Огонь вспыхнул рядом с посольством Нидерландов и старым жилым домом Киева на площади Контрактовой, 7.

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Журналист издания "Украинская правда" вел прямую трансляцию с места пожара.

Тушить огонь собственными силами до приезда пожарных взялись жители близлежащих домов.

Им удалось выбить дверь в пристроенное помещение, где вспыхнул огонь.

Смотрите видео пожаре возле посольства Нидерландов в Киеве:

Как пишет издание "Информатор", вспыхнули пластиковые контейнеры с мусором.



В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар

Пожар на Подоле было видно из других районов Киева



Примерно в 13:35 огонь удалось потушить.