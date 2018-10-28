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      У посольства Нидерландов в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео

      93 Читати новину українською
      Крупный пожар вспыхнул в Киеве
      Крупный пожар вспыхнул в Киеве / Фото из соцсетей

      На Контрактовой площади в Киеве рядом с посольством Нидерландов вспыхнул пожар.

      Огонь вспыхнул рядом с посольством Нидерландов и старым жилым домом Киева на площади Контрактовой, 7.

      Смотрите также: В Киеве горит киоск: жуткие видео с места происшествия

      Журналист издания "Украинская правда" вел прямую трансляцию с места пожара.

      Тушить огонь собственными силами до приезда пожарных взялись жители близлежащих домов.

      Им удалось выбить дверь в пристроенное помещение, где вспыхнул огонь.

      Смотрите видео пожаре возле посольства Нидерландов в Киеве:

      Как пишет издание "Информатор", вспыхнули пластиковые контейнеры с мусором.

      Київ поділ пожежа
      В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар

      Пожежа Київ поділ

      Пожар на Подоле было видно из других районов Киева


      Примерно в 13:35 огонь удалось потушить.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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