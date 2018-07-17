У современных беременных женщин чаще возникает депрессия, – ученые

У современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.

Этот показатель достигает 51%, говорится в исследовании ученых из Bristol University, которое опубликовано в JAMA Network Open. По их мнению, социальные сети и ритм современной жизни провоцируют тревогу и депрессию у будущих матерей.

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Всего в исследовании приняли участие более 2 тысяч женщин в возрасте от 19 до 24 лет, которые были беременны в 1900-1992 гг., а также их дочери, которые ждали ребенка в 2012-2016 годах.

От тревоги и депрессии в начале 1990-х страдали 17% беременных женщин, а в 2012-2016 годах – 25%. Специалисты считают, что всему виной изменения, произошедшие в обществе.

В целом уровень депрессии среди молодых женщин за последние годы вырос.

У современных беременных женщин чаще возникает депрессия

Провоцировать проблемы с психикой могут хронический стресс, недосыпание, нездоровый рацион, низкий уровень физической активности и ритм жизни. Во время беременности влияние этих факторов усиливается. Кроме того, вероятно, определенную роль играют современные технологии и интернет, которые также повышают уровень тревожности у молодых женщин.

К слову, американская организация "Мир против игрушек, наносящих ущерб" составила список самых опасных игрушек для детей, которые покупают преимущественно летом.

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