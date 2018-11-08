У Стивенсона родилась дочь перед боем с украинцем Гвоздиком

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) 6 ноября стал отцом.

Об этом канадец написал в своем Instagram.

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"Я очень горжусь своей королевой Сиси, которая вчера представила миру нашу дочь Адонийу. Она держалась, как чемпион, в роддоме и мы оба очень рады сейчас. Спасибо всем, кто поддерживал нас и выделил время, чтобы поздравить с рождением нашей девочки. Merci", – написал боксер.

Напомним, что бой между Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном состоится 1 декабря 2018 года в канадском Квебеке.

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