У Стивенсона родилась дочь перед боем с украинцем Гвоздиком
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) 6 ноября стал отцом.
Об этом канадец написал в своем Instagram.
Читайте также: Гвоздик начал подготовку к бою против Стивенсона с новым тренером: фото
"Я очень горжусь своей королевой Сиси, которая вчера представила миру нашу дочь Адонийу. Она держалась, как чемпион, в роддоме и мы оба очень рады сейчас. Спасибо всем, кто поддерживал нас и выделил время, чтобы поздравить с рождением нашей девочки. Merci", – написал боксер.
Напомним, что бой между Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном состоится 1 декабря 2018 года в канадском Квебеке.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Томашу Бердыху11 марта 2012 , 13:49
Хоккей: Хет-трик Ворачек помог "Филадельфии" торжествовать в дерби21 февраля 2013 , 12:42
"Летучие мыши" попили крови. "Валенсия" - "Реал" - 2:3. ВИДЕО23 декабря 2013 , 02:12
Перезарядить пушки. "Арсенал" - "Челси". Анонс23 декабря 2013 , 17:55