У украинского легкоатлета Никифорова пытались отобрать бронзовую медаль чемпионата Европы

Украинский прыгун Сергей Никифоров выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы-2018 в Берлине. Однако на его результат подали апелляцию. Все из-за того, что техника в секторе для прыжков в длину не всегда точно показывала результаты.

ИЗ-за этого после завершения соревнований 5 сборных, в том числе и украинская, подали протесты. Потом была апелляция от шведов (их атлет не дотянул до пьедестала). В конце концов итоговый протокол претерпел изменения, но они не повлияли на Сергея Никифорова. Он остался на третьей строчке в итоге и получит бронзовую медаль.

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Напомним, в квалификации Никифоров получил необходимый результат лишь в последней попытке, а уже в финале он решил не откладывать дела на потом: 7.97 м во второй попытке, а в третьей попытке Сергей показал 8.13 м. Украинец шел лидером после пяти попыток, однако все же уступил греку Мильтиаидису Тентоглу, который стал первым и немцу Фабиану Хейнле, который стал вторым.

Напомним, это уже третья медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Ранее золото на дистанции спортивной ходьбы на 50 км выиграл Марьян Закальницкий. А Алина Цвилий завоевала серебряную медаль на дистанции спортивной ходьбы на 50 км.

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