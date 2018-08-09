11:26
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У украинского легкоатлета Никифорова пытались отобрать бронзовую медаль чемпионата Европы

83 Читати новину українською
Богдан Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы
Богдан Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы

Украинский прыгун Сергей Никифоров выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы-2018 в Берлине. Однако на его результат подали апелляцию. Все из-за того, что техника в секторе для прыжков в длину не всегда точно показывала результаты.

ИЗ-за этого после завершения соревнований 5 сборных, в том числе и украинская, подали протесты. Потом была апелляция от шведов (их атлет не дотянул до пьедестала). В конце концов итоговый протокол претерпел изменения, но они не повлияли на Сергея Никифорова. Он остался на третьей строчке в итоге и получит бронзовую медаль.

Читайте также: Романчук завоевал третье золото для Украины на чемпионате Европы-2018 по плаванию

Напомним, в квалификации Никифоров получил необходимый результат лишь в последней попытке, а уже в финале он решил не откладывать дела на потом: 7.97 м во второй попытке, а в третьей попытке Сергей показал 8.13 м. Украинец шел лидером после пяти попыток, однако все же уступил греку Мильтиаидису Тентоглу, который стал первым и немцу Фабиану Хейнле, который стал вторым.

Напомним, это уже третья медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Ранее золото на дистанции спортивной ходьбы на 50 км выиграл Марьян Закальницкий. А Алина Цвилий завоевала серебряную медаль на дистанции спортивной ходьбы на 50 км.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Стартовал 59-й Гран-при Монако
 26 мая 2011 , 15:07
Свитолина будет бороться с Костюк в третьем раунде Australian Open
 17 января , 04:56
Иван Ракитич летом перейдет в "Реал"
 3 апреля 2014 , 13:19
Гол Коноплянки принес "Севилье" дебютную победу в Примере
 27 сентября 2015 , 00:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук