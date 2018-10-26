У Украины 3 золота и 2 серебра на "Играх Непокоренных": впечатления победительницы Майи Москвич

Украинские ветераны продолжают собирать медальный урожай на "Играх непокоренных". Только в пятницу, 26 октября, они получили 5 побед: 3 золота и 2 серебра.

Абсолютный результат показали на играх Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач. Серебряную медаль по стрельбе из лука получил Александр Зозуляк.

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О своих впечатлениях от соревнований рассказала золотой призер "Игр Непокоренных" и единственная женщина в команде Майя Москвич в прямом эфире 24 канала.

"Сейчас я чувствую усталость, ведь перед этим у нас был день переквалификации, на котором мы с утра до вечера стреляли под палящим австралийским солнцем. А сегодня так же был напряженный день. Поэтому только сейчас я начинаю все осознавать, что победила", – ответила победительница.

Майя Москвич завоевала золото на "Играх Непокоренных"

На самом деле я себя очень хорошо чувствую в команде мужчин, ведь мы идем к победе как одно целое. 26 октября у нас была командная стрельба, на которой мы доказали, что поддерживаем друг друга, независимо от пола,

– сказала Майя.

Она призналась, что хотела принять участие в "Играх Непокоренных" и ей было не так важно, в каком именно виде спорта соревноваться. "Мне предложили стрельбу, я начала ходить на тренировки, поэтому то, что я в сборной – это для меня было огромной неожиданностью", – подтвердила золотой призер.

Я хотела бы посвятить свою победу тем людям, которые вернулись с войны и Майдана живыми, но начали задаваться вопросом, почему они выжили, а кто-то из их собратьев погиб. Именно таким людям я хотела бы сказать, что это не нам решать – оставаться в живых или нет, но мы должны жить дальше, ведь это наша жизнь и мы должны прожить ее достойно. Поэтому моя победа показывает, что все невозможное – возможно, нужно только работать и верить, – добавила Майя Москвич.

Напомним, 25 октября серебряную медаль в копилку Украины добавил Юрий Дмитренко в соревнованиях по метанию диска. А до этого на "Играх непокоренных" еще два золота украинцы выиграли в дисциплине гребля на тренажерах.

Что такое "Игры Непокоренных"?

Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.