Уберите ее с обложки: фото Ким Кардашян оскандалилось в сети

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян снялась для обложки мартовского номера индийского Vogue, что вызвало возмущение среди общественности Индии.

Пользователи Twitter жестко раскритиковали издание Vogue за то, что оно выбрало Кардашян в качестве главной звезды нового номера. В частности, фотосессия звезды реалити-шоу вызвала скандал в сети из-за кадров, на которых она позирует в традиционной индийской лехенге.

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Ким Кардашян в индийской лехенге снялась для Vogue Индия

Пользователи твиттера продолжают вести дискуссию на тему, почему индийский Vogue игнорирует ярких звезд Индии, предпочитая американок.

"Уберите это лицо с обложки. Неужели нельзя найти талантливых звезд в Индии?", – пишут в сети.

Кроме того, редакцию глянца также раскритиковала индийская журналистка Сомье Кришнамурти. Она отметила, что снимки Кардашьян в лехенге выглядят "странно", а также посоветовала индийскому Vogue обратить внимание на таких звезд, как Карина Капур и Дипика Падукон. По ее мнению, эти болливудские звезды выглядели бы более выигрышно на обложке Vogue Индия.

Кроме лехенги, Кардашьян также примерила яркие образы из новых коллекций популярных индийских брендов, в числе которых Anita Dongre, Anamika Khanna и Sabyasachi.