Разведка России цинично отреагировала на смерть своего пилота, который перегнал вертолет Украине

Максим Кузьминов, который летом 2023 года во время операции ГУР МО перегнал вертолет Ми-8 армии России на территорию Украины, был найден мертвым в Испании. В свойственной себе циничной форме на смерть российского пилота отреагировала российская разведка.

Директор Службы внешней разведки страны-агрессора Сергей Нарышкин, комментируя информацию об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, назвал его "предателем". Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Как отреагировали на смерть в российской разведке

Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление,

– коротко прокомментировал Нарышкин.

Больше деталей о смерти российского пилота в Испании Нарышкин не сообщил.

Также известно, что в октябре прошлого года россияне обещали "найти и наказать" пилота. Пафосный ролик с этим заявлением был обнародован на российском телевидении. В нем бойцы Главного разведывательного управления России говорят, что получили приказ убить Кузьминова.

Смерть Максима Кузьминова: последние новости

О смерти пилота стало известно 19 февраля. Он якобы был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия, а затем его тело переехали автомобилем убийц. В ГУР лишь подтвердили факт смерти Кузьминова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что нужно больше информации для того, чтобы говорить подробнее. Он добавил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. По его словам, это не первый случай, когда россияне так себя ведут на территории ЕС. Однако секретарь СНБО выразил желание дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

Политолог Андрей Вигиринский сделал предположение, что смерть Кузьминова может быть своеобразным напоминанием для российских военных, чтобы те не переходили на сторону Украины, ведь их якобы могут найти в любом уголке мира.

В СНБО рассказали, что Украина предлагала Максиму Кузьминову остаться в стране, однако он решил уехать в Испанию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине "он точно был бы защищен".