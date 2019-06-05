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      Убийство 5-летнего мальчика: среди подозреваемых есть женщина

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      Среди подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла есть женщина, – Аваков
      Среди подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла есть женщина, – Аваков / Getty Images

      Пятилетнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком ранили из ружья, а не из табельного оружия. Среди подозреваемых – женщина, которая это ружье спрятала.

      Подозреваемые в преступлении табельное оружие не использовали, об этом глава МВД Арсен Аваков сказал журналистам в среду, передает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Аваков заявил, что "выехали пострелять" 4 человека. Они были пьяными, однако адвокаты подозреваемых это отрицают.

      Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе,
      – добавил министр.

      Он также подчеркнул, что в убийстве ребенка 5 подозреваемых. Среди них – четверо стрелявших и женщина.

      "Кто конкретно (стрелял – 24 канал) определит следствие, может, все, может один, чья пуля и так далее. Также та женщина, которая спрятала ту винтовку, и таким образом способствовала сокрытию преступления – это тоже необходимо квалифицировать, но это дело пока ГБР", – сказал Аваков.

      Следователи считают, что к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком может быть причастен несовершеннолетний сын одного из подозреваемых полицейских. Еще двух человек разыскивают.

      Что случилось в Переяславе-Хмельницком?31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

      Читайте также: Похороны 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком: фото 18+

      Какую меру пресечения избрал патрульным суд и что им грозит?

      Ивана Приходько и Владимирова Петровца будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Приходько Иван – 31 год, по образованию слесарь, работал в ГАИ, был уволен из полиции, но потом его восстановили. Владимир Петровец: 42 года, по образованию водитель-пасечник, работал в ГАИ, имел высокие должности, также был уволен из правоохранительных органов и восстановлен впоследствии.

      Что известно о рассмотрении дела убийц-полицейских: смотрите видео

       

      УКРАИНЦЫ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ АВАКОВА ИЗ-ЗА УБИЙСТВА РЕБЕНКА​
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      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Расследования Министерство внутренних дел Новости Киева Арсен Аваков
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