В Раде собирают подписи за отставку Авакова

Народные депутаты собирают подписи за проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Согласно Конституции, вопрос об отставке премьер-министра и членов правительства решает Верховная Рада.

"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", – написал в Facebook один из инициаторов отставки, внефракционный нардеп Остап Еднак.

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"Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот. Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а покрывает преступников", – добавил народный избранник.

Еднак также опубликовал фотокопию проекта постановления, на которой стоят подписи пока что 5 нардепов.

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