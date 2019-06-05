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      В Раде собирают подписи за отставку Авакова

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      В парламенте собирают подписи за отставку Арсена Авакова
      В парламенте собирают подписи за отставку Арсена Авакова / Getty Images

      Народные депутаты собирают подписи за проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Согласно Конституции, вопрос об отставке премьер-министра и членов правительства решает Верховная Рада.

      "Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", – написал в Facebook один из инициаторов отставки, внефракционный нардеп Остап Еднак.

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      "Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот. Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а покрывает преступников", – добавил народный избранник.

      Еднак также опубликовал фотокопию проекта постановления, на которой стоят подписи пока что 5 нардепов.

      Новость дополняется ...

       

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      Теги: Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости Украины Полиция Верховная Рада Новости политики
      Источник: 24 канал
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