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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Раді збирають підписи за відставку Авакова

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      У парламенту збирають підписи за відставку Арсена Авакова
      У парламенту збирають підписи за відставку Арсена Авакова / Getty Images

      Народні депутати збирають підписи за проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Відповідно до Конституції, питання про відставку прем'єр-міністра і членів Кабміну вирішує Верховна Рада.

      "Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться", – написав у Facebook один з ініціаторів відставки, позафракційний нардеп Осту Єднак.

      Читайте також: Аваков заявив, що не піде у відставку

      Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки. Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців, додав народний обранець.

      Єднак також опублікував фотокопію проекту постанови, на якій стоять підписи поки що 5 нардепів.

      Відставки Авакова почали вимагати сотні українців після того, як у Переяславі-Хмельницькому застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Адже у вбивстві підозрюють поліцейських. 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести, на яких, окрім відставки Авакова, вимагали покарання винних у вбивстві дитини та переатестації поліції.

      А на сайті президента України зареєстрована петиція за відставку Авакова, яка зібрала вже понад 20 тисяч голосів. Аби петицію розглянув глава держави, вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів.

      Новина доповнюється…

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

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      Теги: Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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