У Раді збирають підписи за відставку Авакова

Народні депутати збирають підписи за проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Відповідно до Конституції, питання про відставку прем'єр-міністра і членів Кабміну вирішує Верховна Рада.

"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться", – написав у Facebook один з ініціаторів відставки, позафракційний нардеп Осту Єднак.

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Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки. Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців, додав народний обранець.

Єднак також опублікував фотокопію проекту постанови, на якій стоять підписи поки що 5 нардепів.

Відставки Авакова почали вимагати сотні українців після того, як у Переяславі-Хмельницькому застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Адже у вбивстві підозрюють поліцейських. 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести, на яких, окрім відставки Авакова, вимагали покарання винних у вбивстві дитини та переатестації поліції.

А на сайті президента України зареєстрована петиція за відставку Авакова, яка зібрала вже понад 20 тисяч голосів. Аби петицію розглянув глава держави, вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів.

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Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.