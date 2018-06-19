Убийство Jimmy Wopo: в день нападения на XXXTentacion застрелили еще одного рэпера

Скандальный 20-летний рэпер XXXTentacion стал не единственной жертвой нападения в США. В тот же день застрелили на год старшего рэп-исполнителя Jimmy Wopo.

Об этом сообщает The Mirror.

Не успели поклонники рэпа оправиться от новости о смерти XXXTentacion, которого убили во Флориде, как СМИ всколыхнула еще одна новость – звезду Jimmy Wopo застрелили в Пенсильвании. На время гибели музыканту был всего 21 год.

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Правоохранители утверждают, что инцидент произошел вечером 18 июня в городе Питтсбург. Как и в предыдущем нападении, преступник выстрелил, когда музыкант был в своем авто. Кроме этого, нападавший убил и друга Jimmy Wopo, который сидел на месте пассажира. Мужчин срочно госпитализировали, однако рэпер от полученных травм скончался в больнице.

Трагическое известие подтвердил менеджер Jimmy Wopo – Тейлор Меглин, который отметил, что до сих пор не может оправиться от смерти подопечного. На днях рэпер подписал первое весомую соглашение и начал сотрудничество с музыкальным продюсером Sledgren.

Мы недавно подписали соглашение, я не могу перестать плакать,

– сообщил Sledgren на странице в соцсети.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали убийства. Хотя оба нападения очень похожи, пока полицейские не связывают их друг с другом