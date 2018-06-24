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Убийство рома во Львове: полиция задержала всех причастных

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Лагерь ромов
Лагерь ромов / krymr

Во Львове полиция задержала всех причастных к нападению на лагерь ромов на окраине города. В райотделе находятся 12 человек — 11 нападающих и организатор.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу львовской полиции.

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По ее словам, восьмерым лицам — семерым нападающим и организатору уже вручили подозрения. Еще четверо задержанных находятся в райотделе, с ними проводят следственные действия.

Часть из них несовершеннолетние, им оказана правовая помощь. Медицинской помощи они не нуждались.

Убитого звали Давид Пап и он жил в селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья.

Представительница управления по соблюдению прав человека в полиции Львова Оксана Санагурская рассказала Забороне, в лагере, на которой напали вечером 23 июня, проживало 14 человек. Из них 10 взрослых и четверо детей. Все, кто выжил, сейчас имеют статус потерпевших.

Представитель полиции подтвердила, что нападавшие позиционируют себя как организация "Трезвая и злая молодежь", и в настоящее время установлена причастность 17 людей к этой организации. Они находятся в полиции.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Полиция Новости политики Новости Украины Криминальные новости Ромы Новости Львова
Источник: 24 Канал
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