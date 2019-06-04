Одному из полицейских, который застрелил мальчика, суд избрал меру пресечения

Одному из полицейских, которого подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, Ивану Приходько 4 июня суд избрал меру пресечения. 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские, умер в киевской больнице 3 июня.

Какую меру пресечения избрал суд

Адвокат Приходько просил суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокат пострадавшей семьи настаивал на содержании под стражей. Суд принял решение взять Приходько под стражу на 60 суток. Мера пресечения второму подозреваемому Владимиру Петровцу еще не выбрали.

Читайте также: Заседание суда над полицейскими-убийцами 5-летнего мальчика: онлайн-трансляция

Ходатайство от ГПУ об избрании меры пресечения подозреваемым по делу поступило в Голосеевский районный суд города Киева 3 июня, когда система распределения судей уже не работала. Именно поэтому судебное заседание 3 числа не произошло.

После того, как стало известно, что полицейские ранили мальчика из огнестрельного оружия, им были вручены уведомления о подозрении за 2 квалификациями – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В жилье полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Семья убитого мальчика (фото с Facebook-страницы матери ребенка)

Коротко о трагедии в Переяславе-Хмельницком

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Далее они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

По словам бабушки, следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял. Они, вроде бы, ничего не помнят – из-за сильного алкогольного опьянения.

Из-за ранения состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка, как установили медики, пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком осуществили сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось.