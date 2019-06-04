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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Одному из полицейских, который застрелил мальчика, суд избрал меру пресечения

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      Суд над полицейскими, которые убили Кирилла Тлявова - мера пресечения
      Подозреваемым избрана мера пресечения / Фото из открытых источников (shutterstock.com)

      Одному из полицейских, которого подозревают в действиях, приведших к смерти ребенка, Ивану Приходько 4 июня суд избрал меру пресечения. 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские, умер в киевской больнице 3 июня.

      Какую меру пресечения избрал суд

      Адвокат Приходько просил суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокат пострадавшей семьи настаивал на содержании под стражей. Суд принял решение взять Приходько под стражу на 60 суток. Мера пресечения второму подозреваемому Владимиру Петровцу еще не выбрали.

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      Ходатайство от ГПУ об избрании меры пресечения подозреваемым по делу поступило в Голосеевский районный суд города Киева 3 июня, когда система распределения судей уже не работала. Именно поэтому судебное заседание 3 числа не произошло.

      После того, как стало известно, что полицейские ранили мальчика из огнестрельного оружия, им были вручены уведомления о подозрении за 2 квалификациями – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения. В жилье полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

      После смерти ребенка Генпрокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

      По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Родина

      Семья убитого мальчика (фото с Facebook-страницы матери ребенка)

      Коротко о трагедии в Переяславе-Хмельницком

      31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Далее они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      По словам бабушки, следователи не могут установить, кто именно из двух полицейских стрелял. Они, вроде бы, ничего не помнят – из-за сильного алкогольного опьянения.

      Из-за ранения состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка, как установили медики, пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком осуществили сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось.

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      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
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      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Полиция Полицейские убили 5-летнего мальчика Новости Украины Судьи Новости Киева
      Источник: 24 канал
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