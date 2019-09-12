Убитого в мирном шествии Игоря Толмачева почтили в Харькове: фото, видео

В Харькове открыли памятный знак одному из лидеров местного Евромайдана Игорю Толмачеву. Мужчина погиб во время теракта в 2015 году.

Барельеф в память о главном евромайдановце установили в университете Каразина. Там Толмачев закончил физико-технический факультет.

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"Познакомились в начале 2014 года, когда надо было спасать Харьков. Мы тогда создали общественный штаб обороны города. Тогда не спрашивали, кто есть кто. Надо было делать, создавать волонтерские центры. А потом мы узнали, что он альпинист, он спаситель, что он очень классный физик", – вспомнил активист Владимир Чистилин.



Памятный знак Игорю Толмачеву

Памятный знак в университете Каразина

Деньги на создание памятной доски собирали друзья погибшего активиста.

Он, конечно, был такой глубокий. От него шла сила. Мужественный человек,

– отметил скульптор Сергей Сбитнев.

Жена Игоря очень трудно приходила в себя после трагедии. По ее словам, доска будет напоминать ей не о том страшном дне, а о 20 счастливых годах вместе.

"Я хочу поблагодарить всех, кто это сделал. Для меня это очень важно. Это память Игорю. Это он – такой как он был. Я очень рада, что это есть", – сказала жена Марина Толмачева.



Жена евромайдановца Марина Толмачева

Женщина до сих пор ждет, чтобы виновные в трагедии были наказаны. Ведь подозреваемые в теракте уже пять лет сидят в СИЗО в ожидании приговора суда.

Что известно о теракте в Харькове?​ 22 февраля 2015 года во время мирного марша, посвященного памяти героев Небесной Сотни, возле Дворца спорта произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. Он унес жизни четырех харьковчан 52-летнего Игоря Толмачева, 37-летнего Вадима Рыбальченко, 15-летнего Даниила Дидика и 18-летнего Николая Мельничука.