Участница группы Spice Girls Мелани Браун в четвертый раз станет мамой

Одна из участниц известной поп-группы Spice Girls, которая недавно сообщила о своем воссоединении, Мелани Браун (Mel B), сообщила радостную новинку – она беременна четвертым ребенком.

Об этом сообщил новый бойфренд артистки стилист и бизнесмен Гарри Мадатян.

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"Сенсационная новость! Я и Мел Би ждем первенца! Мальчик или девочка?" – заинтриговал сообщением мужчина в Instagram-Stories.



Мелани Браун в четвертый раз станет мамой

Для 43-летней британской исполнительницы этот ребенок уже будет четвертой, а вот для Мадатяна – первый. Романтические отношения влюбленных начались в прошлом году, но официально они подтвердились в сентябре 2017-го.

Допис, поширений Gary Madatyan (@gary_90210) 15 Лис 2017 р. о 7:26 PST

Как известно, старшую дочь Финикс Мелани родила от мужа Джимми Галзара (в браке 1998-2000 гг). Также у нее есть девочка Энджел от актера Эдди Мерфи. В браке со Стивеном Белафонте у Браун родилась третья дочь Мэдисон (в браке 2007-2017 гг).

Напомним, что в декабре 2017 года Мелани Браун и ее второй муж Стивен Белафонте официально развелись после 10 лет брака. Опеку над общей дочерью Мэдисон распределили на двух родителей. Еще в начале прошлого года Мелани Браун заявила об издевательствах со стороны Стивена, – по ее словам, он постоянно избивал певицу и угрожал расправой в случае развода. Также были обнародованы пикантные детали, где Белафонте застукали в сексе втроем с няней их детей.