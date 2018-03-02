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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Участники прошлогоднего скандала с "Оскара" снова будут объявлять победителей

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Оскар-2018
Оскар-2018 / Фото из открытых источников

Киноактеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй будут снова объявлять победителей в номинации "Лучший фильм", как это было в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году произошел громкий скандал, когда во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" 2016 было ошибочно названо не фильм-лауреат "Лунный свет", а "Ла-Ла Ленд".

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Впоследствии виновники конфуза были названы — это были сотрудники-бухгалтеры Брайан Куллинан и Марта Руиз, которые перепутали конверты с названием победителя в номинации "Лучший фильм". Впоследствии их отстранили от работы.

В этом году Американская киноакадемия надеется, что такой роковой ошибки не будет больше допущено, поэтому снова пригласили тех же актеров объявить победителей лучшего фильма. По информации Fox News, их заметили на репетиции церемонии.

Киноактеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй

К слову, 90-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Скандал Оскар Оскар-2018 Награды
Источник: 24 Канал
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