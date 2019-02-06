Участники рейтингов Forbes, основатели компаний и эксперты с мировым именем на сцене #ЛОБ19

Главное событие года для предпринимателей в Восточной Европе состоится с 17 по 19 мая в киевском Дворце спорта. Организаторы уже открыли список приглашенных спикеров.

1 февраля стартовала официальная продажа билетов на событие. В зале ожидается более 4 000 участников, но, по данным GeniusMarketing, значительная часть мест уже забронирована. 25% билетов было выкуплено сразу после прошлогоднего мероприятия – Лаборатории Онлайн Бизнеса 2018. Также в течение нескольких месяцев периодически открывались окна ранней предварительной продажи.

В 2019-м событие отмечает свое 5-летие.

"Эта Лаборатория задаст новый уровень. Мы ежегодно стараемся поднимать планку в индустрии бизнес-ивентов, но теперь пришло время переделать их. Тематика All Stars, "рок-звезды" в мире бизнеса на сцене и тысячи заряженных людей с горящими глазами в зале. Мы сделаем Киев городом предпринимателей на целых три дня", – говорит основатель GeniusMarketing Олесь Тимофеев.

Вместе с открытием официальной продажи стал доступен список приглашенных спикеров.

Вот некоторые имена:

Евгений Черняк – владелец холдинга Global Spirits, представитель в списке ТОП-100 предпринимателей по версии Forbes Ukraine;

– владелец холдинга Global Spirits, представитель в списке ТОП-100 предпринимателей по версии Forbes Ukraine; Дмитрий Дубилет – основатель самого технологичного банка Украины Monobank;

– основатель самого технологичного банка Украины Monobank; Дмитрий Деркач – основатель успешной украинской сети кинотеатров "Планета Кино";

– основатель успешной украинской сети кинотеатров "Планета Кино"; Alex Ikonn – соучредитель всемирно известной компании Luxy Hair и одноименного YouTube-канала с более чем 3.2 млн подписчиков.

На официальном сайте – gmsummit.me – уже доступен полный список тех, кто выступит на юбилейной Лаборатории. Он регулярно пополняется. Забронировать билеты можно прямо сейчас.