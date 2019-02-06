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      Участники рейтингов Forbes, основатели компаний и эксперты с мировым именем на сцене #ЛОБ19

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      Участники рейтингов Forbes, основатели компаний и эксперты с мировым именем на сцене #ЛОБ19

      Главное событие года для предпринимателей в Восточной Европе состоится с 17 по 19 мая в киевском Дворце спорта. Организаторы уже открыли список приглашенных спикеров.

      1 февраля стартовала официальная продажа билетов на событие. В зале ожидается более 4 000 участников, но, по данным GeniusMarketing, значительная часть мест уже забронирована. 25% билетов было выкуплено сразу после прошлогоднего мероприятия – Лаборатории Онлайн Бизнеса 2018. Также в течение нескольких месяцев периодически открывались окна ранней предварительной продажи.

      В 2019-м событие отмечает свое 5-летие.

      "Эта Лаборатория задаст новый уровень. Мы ежегодно стараемся поднимать планку в индустрии бизнес-ивентов, но теперь пришло время переделать их. Тематика All Stars, "рок-звезды" в мире бизнеса на сцене и тысячи заряженных людей с горящими глазами в зале. Мы сделаем Киев городом предпринимателей на целых три дня", – говорит основатель GeniusMarketing Олесь Тимофеев.

      Вместе с открытием официальной продажи стал доступен список приглашенных спикеров.

      Вот некоторые имена:

      • Евгений Черняк – владелец холдинга Global Spirits, представитель в списке ТОП-100 предпринимателей по версии Forbes Ukraine;
      • Дмитрий Дубилет  основатель самого технологичного банка Украины Monobank;
      • Дмитрий Деркач – основатель успешной украинской сети кинотеатров "Планета Кино";
      • Alex Ikonn – соучредитель всемирно известной компании Luxy Hair и одноименного YouTube-канала с более чем 3.2 млн подписчиков.

      На официальном сайте – gmsummit.me – уже доступен полный список тех, кто выступит на юбилейной Лаборатории. Он регулярно пополняется. Забронировать билеты можно прямо сейчас.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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