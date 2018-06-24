Ученые доказали, что симуляция эмоций таит в себе реальный вред

Американский социолог Арле Рассел Хохшильд выяснил, что профессии, которые требуют эмоционального труда и связаны с сокрытием истинных чувств, на самом деле наносят вред.

В частности, как утверждает он в своих исследованиях, подавление эмоций приводит к стрессу, выгоранию и беспокойству, передает BBC.

Читайте также: Что делать с профессиональным выгоранием: советы психолога

Хохшильд утверждает, что эмоциональная работа – это работа по созданию определенного эмоционального образа лица и языка тела на рабочем месте.

По его словам, генерация эмоций может выражаться по-разному: сотрудники как скрывают негативные переживания, так и симулируют доброжелательность, выполняя профессиональные обязанности.

Эксперты со своей стороны говорят, что эмоциональный труд – это особенность почти всех профессий, связанных с взаимодействием с людьми.

Заметим, что чаще всех на выгорание из-за избытка эмоциональной работы жалуются бортпроводники, поскольку вынуждены не выражать негативных эмоций, а также всегда сохранять доброжелательность и благосклонность к пассажирам.

К слову, то, что работники из-за скуки "убивают" время в интернете, откладывая важные дела, на самом деле не вредит производительности и качествуа работы, а наоборот даже повышает их.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.