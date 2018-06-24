Ученые доказали, что симуляция эмоций таит в себе реальный вред
Американский социолог Арле Рассел Хохшильд выяснил, что профессии, которые требуют эмоционального труда и связаны с сокрытием истинных чувств, на самом деле наносят вред.
В частности, как утверждает он в своих исследованиях, подавление эмоций приводит к стрессу, выгоранию и беспокойству, передает BBC.
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Хохшильд утверждает, что эмоциональная работа – это работа по созданию определенного эмоционального образа лица и языка тела на рабочем месте.
По его словам, генерация эмоций может выражаться по-разному: сотрудники как скрывают негативные переживания, так и симулируют доброжелательность, выполняя профессиональные обязанности.
Эксперты со своей стороны говорят, что эмоциональный труд – это особенность почти всех профессий, связанных с взаимодействием с людьми.
Заметим, что чаще всех на выгорание из-за избытка эмоциональной работы жалуются бортпроводники, поскольку вынуждены не выражать негативных эмоций, а также всегда сохранять доброжелательность и благосклонность к пассажирам.
К слову, то, что работники из-за скуки "убивают" время в интернете, откладывая важные дела, на самом деле не вредит производительности и качествуа работы, а наоборот даже повышает их.
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