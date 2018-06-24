17:27
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые доказали, что симуляция эмоций таит в себе реальный вред

97 Читати новину українською
Ученые доказали, что симуляция эмоций таит в себе реальный вред

Американский социолог Арле Рассел Хохшильд выяснил, что профессии, которые требуют эмоционального труда и связаны с сокрытием истинных чувств, на самом деле наносят вред.

В частности, как утверждает он в своих исследованиях, подавление эмоций приводит к стрессу, выгоранию и беспокойству, передает BBC.

Читайте также: Что делать с профессиональным выгоранием: советы психолога

Хохшильд утверждает, что эмоциональная работа – это работа по созданию определенного эмоционального образа лица и языка тела на рабочем месте.
По его словам, генерация эмоций может выражаться по-разному: сотрудники как скрывают негативные переживания, так и симулируют доброжелательность, выполняя профессиональные обязанности.

Эксперты со своей стороны говорят, что эмоциональный труд – это особенность почти всех профессий, связанных с взаимодействием с людьми.

Заметим, что чаще всех на выгорание из-за избытка эмоциональной работы жалуются бортпроводники, поскольку вынуждены не выражать негативных эмоций, а также всегда сохранять доброжелательность и благосклонность к пассажирам.

Виснаження, робота, професія, контакт із людьми, емоції, психологія

К слову, то, что работники из-за скуки "убивают" время в интернете, откладывая важные дела, на самом деле не вредит производительности и качествуа работы, а наоборот даже повышает их.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук