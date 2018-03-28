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Ученые исследовали, что недоедание приводит к быстрому старению кожи

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Недоедание приводит к быстрому старению кожи
Недоедание приводит к быстрому старению кожи / 24 Канал

Ученые уверены, что жесткие рамки в питании и постоянный подсчет калорий способствуют быстрому старению кожи. Это связано с энергией, которую мы тратим, и источники, из которых мы ее черпаем. Именно об этом говорит последнее исследование, проведенное в США.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ограничение потребляемых калорий больше, чем на 15% приводит к старению кожи, замедлению метаболизма и набору лишнего веса. Вследствие этого набора организм способствует развитию таких страшных заболеваний как рак, диабет и прочее.

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В исследовании, проведенном Национальным институтом исследований из США, приняли участие молодые люди, которые на два года сократили свою норму потребляемых в день калорий на 25%. Каждую неделю они сдавали анализ крови, делали рентген костей и измеряли температуру тела.

Результат показал, что за год наблюдалось сильное замедление метаболизма, а через два в организме появилось в разы больше свободных радикалов, которые способствуют старению кожи, сокращают продолжительность жизни и провоцируют развитие раковых заболеваний.

"Наша энергия – это наш рацион питания. Он должен быть полноценным. Нельзя быть голодным постоянно в погоне за стройным телом. Все ваши калории вернутся к вам, если вы будете голодны, а потом будете переедать. Организм аккумулирует энергию, откладывая "лишнее" в жировые запасы, чтобы потом ее оттуда черпать. Но самое ужасное, что такой способ сбросить вес способствует старению организма и появлению большинства заболеваний", – отметил Лиан М. Рэдман, ведущий автор исследования.

Другой специалист, доктор Спикман, который принимал участие в проведении данного исследования также утверждает, что недоедание может вызвать серьезные нарушения в организме и нездоровое похудение.

Поэтому, прежде чем садиться на диету или ограничивать себя в еде, подумайте, стоит ли это того, чтобы через несколько лет выглядеть на 5-6 лет старше своего возраста.

Теги: LifeStyle Диеты Советы Здоровье Здоровое питание
Источник: Beauty.ua
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