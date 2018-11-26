Ученые из Китая создали первых ГМО-детей

Ученый из Китая утверждает, что создал первых в мире генетически модифицированных детей – на свет появились две девочки, которые "настроены" на отторжение ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает Associated Press.

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Ученый из Шэньчжэня Хэ Янку заявил, что что девушки-близняшки прошли через редактуру ДНК с помощью нового мощного инструмента, способного переписывать некоторые фрагменты генома. Данная работа была проведена с целью придать этим ГМО-детям полную защиту от инфекции ВИЧ, которая может перерасти в неизлечимый СПИД.



Ученые создали ГМО-детей

Исследователь рассказал, что повлиял генетической модификацией на эмбрионы нескольких пар во время лечения бесплодия, и в ходе одной беременности дело зашло достаточно далеко. Целью исследования стало не лечение или предотвращение наследственных болезней, а создание в организме человека резистентности против инфекций, включая ВИЧ. Он заявил, что родители девочки дали полное согласие на это, однако они отказались назвать свои имена.

Отметим, что генетическая модификация человека запрещена во многих странах мира, так как считается неэтичным с научной и моральной точки зрения.

Что такое ГМО? Это организмы, в которых наследственный генетический материал изменен в неестественных условиях. Урожай такой культуры будет намного лучшим, чем у культуры выращенной естественно, однако употребление ГМО-продуктов может стать причиной ослабления иммунитета и возникновения различных аллергических реакций. Часто такие продукты содержат много токсинов. Регулярное употребление ГМО-продуктов может вызвать устойчивость организма к антибиотикам.

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