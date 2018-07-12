Ученые из США назвали препараты, которые борются с образованием метастазов

Несколько типов препаратов, которые уже применяются, могут быть эффективными в борьбе с образованием метастазов, характерных для последней стадии рака.

Об этом заявили ученые Тулейнского университета в США, сообщает Medical Xpress.

Они проанализировали 4580 известных фармакологически активных соединений и одобренных FDA препаратов. Как выяснилось, 22 из них, включая антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства, способные предотвратить высвобождению экзосом из клеток рака предстательной железы и затормозить прогрессирование опухоли.

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Соединения определенных препаратов помогают предотвратить передачу химических сигналов через экзосому между злокачественными клетками.

Экзосомы – это микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны и содержат в ней молекулы белков и РНК. Ученые выяснили, что в экзосомах, которые выделяются раковыми клетками, есть вещества, которые стимулируют рост опухоли.

Например, пузырьки могут транспортировать онкогены в соседние клетки или белки (например, MT1-MMP), которые делают ткани, окружающие опухоль, уязвимыми к проникновению в них злокачественных клеток.

В экзосомах также могут содержаться сигнальные факторы, которые подавляют активацию иммунной системы.

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