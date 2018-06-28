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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ученые изобрели неожиданный способ лечения рака

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Лечение рака
Лечение рака / racurs.ua

Летальный тип рака головного мозга глиобластому можно лечить опасным вирусом – генетически модифицированным вирусом полиомиелита.

Если модифицированный вирус полиомиелита, который в дикой форме вызывает тяжелое и смертельно опасное инфекционное заболевание центральной нервной системы, вводить прямо в мозг, это спровоцирует повышенный иммунный ответ, результатом которого станет гибель раковых клеток, передает Science Аlert.

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Как известно, глиобластома является самой распространенной злокачественной опухолью головного мозга – как правило, пациенты живут с ней меньше 18-20 месяцев, а при рецидиве продолжительность жизни не превышает одного года.

И 21% пациентов, прошедших экспериментальную терапию, жили еще в течение 3 лет, тогда как среди людей, которые получали стандартные препараты, столько же времени прожили лишь 4%,
– говорится в публикации Science Аlert.

К слову, ученые испытали новую методику, благодаря которой смогли продолжить среднюю продолжительность жизни больных наиболее агрессивной формой опухоли мозга – мультиформной глиобластомой.

Что такое полиомиелит?
Это острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь способна переходить с поражением центральной нервной системы, с возникновением парезов и параличей, иногда заболевание может заканчиваться смертью больного.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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