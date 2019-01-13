Ученые нашли неожиданную причину депрессии у девочек-подростков

Депрессии больше подвержены девочки-подростки, отец которых переживал расстройство после рождения ребенка. До 18 лет риск депрессии достигал пика.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, которые провели опрос среди 3000 семей, передает The Guardian.

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Ученые выяснили, что состояние отца было взаимосвязано только с психическим здоровьем дочерей, а на сыновьях никак не отражался. Психологи пока не берутся объяснять, почему происходит именно так.



Переживания отца не влияют на сыновей

Чаще всего родители умалчивают свои чувства, отмечает Пол Рамчандани, психолог из Кембриджского университета. При этом с аналогом послеродовой депрессии столкнулся каждый двадцатый мужчина.

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