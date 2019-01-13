18:53
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Ученые нашли неожиданную причину депрессии у девочек-подростков

      48 Читати новину українською
      Депрессия дочерей зависит от переживаний отца
      Депрессия дочерей зависит от переживаний отца / pixabay.com

      Депрессии больше подвержены девочки-подростки, отец которых переживал расстройство после рождения ребенка. До 18 лет риск депрессии достигал пика.

      Об этом говорится в исследовании британских ученых, которые провели опрос среди 3000 семей, передает The Guardian.

      Читайте также: Какие симптомы указывают на то, что вам пора к психологу

      Ученые выяснили, что состояние отца было взаимосвязано только с психическим здоровьем дочерей, а на сыновьях никак не отражался. Психологи пока не берутся объяснять, почему происходит именно так.


      Переживания отца не влияют на сыновей

      Чаще всего родители умалчивают свои чувства, отмечает Пол Рамчандани, психолог из Кембриджского университета. При этом с аналогом послеродовой депрессии столкнулся каждый двадцатый мужчина.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      сегодня , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 259
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      62715
      Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года
      сегодня , 16:01 Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года
      Наталя Сколоздра 114
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сегодня , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 344
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сегодня , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1514
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Вилкул vs Милобог: Возможен ли "майдан" в Кривом Роге?
       18 ноября 2015 , 20:00
      Мошенник "продал" одну машину 80 покупателям и заработал на этом $9.8 миллионов
       3 августа 2018 , 16:40
      Украинский защитник дебютирует в сезоне за испанский клуб
       13 сентября 2018 , 22:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук