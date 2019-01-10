Ученые нашли причину курения и алкоголизма

Британские исследователи из Университета Ворыка обнаружили изменения в головном мозге человека, которые влияют на склонность к вредным привычкам, в частности к курению или алкоголизму.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте eLIFE.

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Оказалось, что причины склонности к курению и алкоголю прячутся в орбитофронтальной коре.

Орбитофронтальная кора – что это? Это участок префронтальной коры головного мозга, который участвует в принятии решений.

Ученые считают, что орбитофронтальная кора – это показатель, который характеризует структуру нейронных связей, что со своей стороны способствует формированию вредных привычек.

В исследовании приняли участие 831 человек, во время которого ученые проанализировали анатомическую и функциональную структуру нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты сравнили с данными другого исследования, в котором приняли участие более тысячи человек.

Эксперимент показал, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре. Такая особенность связана с импульсивным поведением.

Для людей, страдающих алкоголизмом, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, которая связана с системой вознаграждения.

Результаты исследования помогут в разработке новых способов преодоления зависимостей.

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