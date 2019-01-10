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      Ученые нашли причину курения и алкоголизма

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      Ученые нашли причину курения и алкоголизма
      Ученые нашли причину курения и алкоголизма / unsplash.com

      Британские исследователи из Университета Ворыка обнаружили изменения в головном мозге человека, которые влияют на склонность к вредным привычкам, в частности к курению или алкоголизму.

      С результатами исследования можно ознакомиться на сайте eLIFE.

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      Оказалось, что причины склонности к курению и алкоголю прячутся в орбитофронтальной коре.

       
      Орбитофронтальная кора – что это?
      Это участок префронтальной коры головного мозга, который участвует в принятии решений.

      Ученые считают, что орбитофронтальная кора – это показатель, который характеризует структуру нейронных связей, что со своей стороны способствует формированию вредных привычек.

      В исследовании приняли участие 831 человек, во время которого ученые проанализировали анатомическую и функциональную структуру нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты сравнили с данными другого исследования, в котором приняли участие более тысячи человек.

      Эксперимент показал, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре. Такая особенность связана с импульсивным поведением.

      Для людей, страдающих алкоголизмом, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, которая связана с системой вознаграждения.

      via GIPHY

      Результаты исследования помогут в разработке новых способов преодоления зависимостей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Табак Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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