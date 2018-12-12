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      Ученые нашли у людей бактерии, которые вызывают депрессию

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      Ученые нашли бактерию, которая вызывает депрессию
      Ученые нашли бактерию, которая вызывает депрессию / pogliad.ua

      Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (США) получили новое доказательство того, что развитие депрессии может иметь не только психологические, но и физиологические корни. Специалисты считают, что риск возникновения депрессии у человека связан с особенностями микрофлоры кишечника, в частности, с содержанием бактерий рода Bacteroides.

      Результаты исследования опубликовали на сайте Национальной библиотеки медицины США.

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      Бактерии Bacteroides, как объясняют исследователи, одни из самых распространенных в человеческом кишечнике. За счет активности бактерии Bacteroides осуществляются процессы сбраживания углеводов, переработки белков и желчных кислот. Авторы исследования заявили о том, что бактерии этого рода производят нейромедиатор ГАМК – гамма-аминомасляную кислоту, с которой, по их мнению, связано развитие депрессии. Низкий уровень ГАМК имеет сильную корреляцию с мозговыми сигнатурами депрессии, констатировали специалисты.

      via GIPHY

      "Синтезирующая бактерия Bacteroides ГАМК выполняет защитную функцию, оберегая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая ему покой. При нарушениях такой защиты люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии", – заявили ученые.


      Bacteroides под микроскопом

      Открытая связь между содержанием в кишечнике бактерий Bacteroides, которые бы производили необходимый нейромедиатор мозга, и риском развития депрессии может дать принципиально новый метод лечения этого расстройства. По словам ученых, в экспериментах на мышах они уже смогли убедиться в том, что повышение уровня ГАМК уменьшает признаки депрессии.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье наука Депрессия Лечение Медицина
      Источник: 24 Канал
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