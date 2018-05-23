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Ученые нашли вещество, которое поможет лечить слепоту

218 Читати новину українською
Морская капуста
Морская капуста / zhinka.net.ua

Американские исследователи выделили из водорослей специальное вещество, которое может помочь лечить наследственную и приобретенную слепоту.

Некоторые водоросли имеют особый светочувствительный глаз, с помощью которого растение следит за условиями освещения и позволяет водорослям двигаться в сторону света для того, чтобы запускать процесс фотосинтеза и получать питание, передает "Страна здоровья".

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Поскольку за работу светочувствительного глаза отвечает белок ChR2, ученые смогли его выделить в чистом виде. Во время исследований выяснилось, что этот белок может регулировать биосинтез микроРНК и выступать в качестве фактора ремоделирования хроматина – вещества хромосом, которое представляет собой комплекс ДНК, РНК и белков.

Благодаря этому белку можно добиться восстановления клеток изнутри. Также, если вводить белок ChR2 в сетчатку пациента, потерявшего зрение в результате пигментного ретинита, то это позволяет остановить этот процесс – заболевание не прогрессирует.

Сейчас во время испытаний ученые заметили, что полностью восстановить зрение белок не может, но слепые люди смогли видеть и различать контуры предметов и очертания объектов. Для выяснения всех свойств белка ученые проведут дополнительные исследования.

Теги: исследования Здоровье Медицина Лечение
Источник: 24 Канал
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