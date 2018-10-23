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      Ученые научились предсказывать смерть человека

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      Ученые научились предсказывать смерть человека
      Ученые научились предсказывать смерть человека / Фото из свободных источников

      Американские исследователи создали метод оценки продолжительности человеческой жизни по генетическим вариациям.

      Результаты работы представили на ежегодном собрании Американского общества генетики человека (ASHG), пишет Eurekalert!.

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      Ученые проанализировали генетические данные 500 тысяч человек.

      Специалисты смогли выявить участки генома, которые отвечают за продолжительность жизни и угрозу возникновения возрастных болезней. Биологи подтвердили шесть ранее выявленных ассоциаций между генами и долголетием, включая ген APOE, кодирующий компонент гена и связанный с риском развития болезни Альцгеймера.

      Гени можуть розповісти про час смерті людини
      Гены могут рассказать о времени смерти человека

      Исследование помогло выявить 21 новый участок, что влияет на продолжительность жизни. Таким образом, используя эти данные, каждый индивид будет иметь персонализированный балл, который сможет оценить шансы дожить до определенного возраста.

      Также специалисты установили, что 10% людей имеют гены, которые способствуют долголетию. Они в среднем будут жить на 5 лет дольше тех, у кого ДНК способствует уменьшению продолжительности жизни.

      Вывод ученых: гены могут рассказать о продолжительности жизни человека.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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