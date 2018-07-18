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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали ежедневный процесс, от которого можно опьянеть

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Ученые назвали ежедневный процесс, от которого можно опьянеть
Ученые назвали ежедневный процесс, от которого можно опьянеть / www.pexels.com

После нового исследования ученые выяснили, что один из ста человек может опьянеть от прослушивания музыки. Это же касается определенных звуков и даже человеческого голоса.

О таком сенсационное исследование рассказали в Nature.

Ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи объяснили, что определенные звуковые эффекты способны вызвать головокружение, тошноту и потерю равновесия.

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Такая необычная реакция на звуковые раздражители может быть связана с дегисценцией полукружных каналов – врожденной патологией внутреннего уха. Примерно у одного из сотни людей во внутреннем ухе отсутствует костная стенка, или же она совсем тонкая, из-за чего в результате определенных процессов в организме люди могут чувствовать головокружение или "опьянение" от прослушивания музыки.

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Музыка исследования
Источник: 24 Канал
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