Ученые назвали ежедневный процесс, от которого можно опьянеть

После нового исследования ученые выяснили, что один из ста человек может опьянеть от прослушивания музыки. Это же касается определенных звуков и даже человеческого голоса.

О таком сенсационное исследование рассказали в Nature.

Ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи объяснили, что определенные звуковые эффекты способны вызвать головокружение, тошноту и потерю равновесия.

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Такая необычная реакция на звуковые раздражители может быть связана с дегисценцией полукружных каналов – врожденной патологией внутреннего уха. Примерно у одного из сотни людей во внутреннем ухе отсутствует костная стенка, или же она совсем тонкая, из-за чего в результате определенных процессов в организме люди могут чувствовать головокружение или "опьянение" от прослушивания музыки.