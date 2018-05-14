Ученые назвали лекарства, которые могут улучшить работу сердца

Ученые обнаружили связь между лекарством против остеопороза и снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.

Исследование, которое длилось на протяжении 10 лет, опубликовали в Journal of Bone and Mineral Research.

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Медики при лечении пациентов с переломами бедра давали им "Алендронат натрия". Действие этих лекарств связали со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта в течение года на 67% и 45% соответственно.

Также этот препарат снизил вероятность инсульта на 18% в течение пяти лет и на 17% – в течение десяти лет.

Медики также выяснили, что другие методы лечения остеопороза не влияли на укрепление работы сердца, как "Алендронат натрия".

К слову, во время клинических испытаний лекарств от остеопороза ученые заметили, что они стимулируют рост волосяных луковиц на голове.