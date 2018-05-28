Ученые назвали напиток, который хорошо понижает уровень холестерина
Ученые-медики рекомендуют регулярно употреблять чай из засушенных листьев гибискуса – каркаде. Кроме своих вкусовых качеств, он положительно влияет на самочувствие человека.
По словам исследователей, каркаде эффективно влияет на снижение холестерина и лишнего веса, а также способствует оздоровлению многих органов и систем, передает Diagnoz.
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Для диабетиков каркаде является спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара и способствует качественному выведению токсинов из печени,
– констатируют медики.
Каркаде содержит много витамина С и антиоксидантов, поэтому его полезно еще и принимать во время простуды или воспалительных процессов. Кроме того, женщинам, у которых трудно проходит менструальный цикл, каркаде поможет восстановить гормональный баланс.
Напиток из гибискуса помогает людям с заболеваниями органов малого таза, способствует снижению давления, сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Каркаде понижает уровень холестерина в крови
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