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Ученые назвали напиток, который хорошо понижает уровень холестерина

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Каркаде понижает уровень холестерина
Каркаде понижает уровень холестерина / unsplash.com

Ученые-медики рекомендуют регулярно употреблять чай из засушенных листьев гибискуса – каркаде. Кроме своих вкусовых качеств, он положительно влияет на самочувствие человека.

 По словам исследователей, каркаде эффективно влияет на снижение холестерина и лишнего веса, а также способствует оздоровлению многих органов и систем, передает Diagnoz.

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Для диабетиков каркаде является спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара и способствует качественному выведению токсинов из печени,
– констатируют медики.

Каркаде содержит много витамина С и антиоксидантов, поэтому его полезно еще и принимать во время простуды или воспалительных процессов. Кроме того, женщинам, у которых трудно проходит менструальный цикл, каркаде поможет восстановить гормональный баланс.

Напиток из гибискуса помогает людям с заболеваниями органов малого таза, способствует снижению давления, сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каркаде понижает уровень холестерина в крови

Теги: Лечение Диабет Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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