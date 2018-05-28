Ученые назвали напиток, который хорошо понижает уровень холестерина

Ученые-медики рекомендуют регулярно употреблять чай из засушенных листьев гибискуса – каркаде. Кроме своих вкусовых качеств, он положительно влияет на самочувствие человека.

По словам исследователей, каркаде эффективно влияет на снижение холестерина и лишнего веса, а также способствует оздоровлению многих органов и систем, передает Diagnoz.

Читайте также: Ошибочное мнение: ученые назвали 7 продуктов, которые большинство считает полезными

Для диабетиков каркаде является спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара и способствует качественному выведению токсинов из печени,

– констатируют медики.

Каркаде содержит много витамина С и антиоксидантов, поэтому его полезно еще и принимать во время простуды или воспалительных процессов. Кроме того, женщинам, у которых трудно проходит менструальный цикл, каркаде поможет восстановить гормональный баланс.

Напиток из гибискуса помогает людям с заболеваниями органов малого таза, способствует снижению давления, сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Каркаде понижает уровень холестерина в крови