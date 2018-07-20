Ученые назвали неожиданное свойство пива и вина для мужчин

Мужчинам, которые стремятся стать родителями, рекомендуют избегать алкоголя, ведь он может понизить их фертильность. Но, как выяснили ученые, это не совсем так

Лишь недавно мексиканские ученые из Центра передовых исследований Национального политехнического института заявили, что пиво способно защищать организм от появления лишнего веса и снижать риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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А новые исследования итальянских ученых подтвердили еще одно полезное свойство хмельного напитка, передают Нealthvesti.

Употребление небольшого количества пива или вина может положительно влиять на зачатие, увеличивая количество спермы.

Ученые провели опрос среди мужчин об употреблении алкоголя и выяснили, что те, кто пил в умеренном количестве, имели большее количество спермы.

Количество употребляемого алкоголя у добровольцев составляло одну бутылку вина или семь маленьких бутылок пива в неделю.

Употребление небольшого количества пива или вина может положительно влиять на зачатие

Эксперты объясняют такое действие алкоголя тем, что антиоксиданты, содержащиеся в вине и соединение под названием "ксантогумол", содержащееся в хмеле, могут благоприятно повлиять на сперму, защищая половые клетки от повреждений.

Сперма этих мужчин была менее концентрированной, но поскольку её было больше, это означает более высокую вероятность зачатия ребенка.

Мы обнаружили, что мужчины, которые потребляли от 4 до 7 единиц спиртных напитков в неделю, имели более высокий объем спермы и общее количество сперматозоидов, чем те, кто пил меньше или больше алкоголя. Поэтому умеренное употребление алкоголя оказывает положительное влияние на количество спермы у мужчин,

– объяснил доктор Елена Риччи.

Несмотря на это, связь между алкоголем и репродуктивной функцией у мужчин, как и раньше, вызывает споры среди ученых, и в нескольких исследованиях было показано, что употребление спиртного негативно влияет на мужскую фертильность.

Умеренное количество вина положительно влияет на фертильность у мужчин

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