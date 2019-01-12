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      Ученые назвали неожиданную пользу фаст-фуда

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      Фаст-фуд помог добровольцам правильно питаться
      Фаст-фуд помог добровольцам правильно питаться / pixabay.com

      Американские психологи выяснили, что люди скорее предпочтут здоровую пищу, если увидят рядом с ней вредную .

      Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в научном журнале Psychological Science.

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      В ходе эксперимента 79 добровольцев должны были оценить пользу и вкусовые качества продуктов, а затем выбрать один из них. Половине участников перед началом эксперимента рассказывали о пользе здорового питания, а другой половине – о вкусовых качествах пищи. Участникам предложили как здоровую пищу (например, тунец или грейпфрут), так и вредную (шоколадный батончик, печенье).

      Здорова їжа
      Полезная еда оказалась желанной в окружении вредной

      Сначала испытуемых попросили поставить каждому продукту оценку от 1 до 5 по двум показателям: польза и вкус. Затем продукты перемешали и показывали в разных сочетаниях. Ученые не только записали выбор героев исследования, но и зафиксировали с помощью айтрекера движение глаз в сторону определенных продуктов. В большинстве случаев участники выбирали из представленных продуктов то, что считали более вкусным.

      Интересно, что в том случае, когда полезную еду предлагали вместе с вредной (но вкусной), то участники смотрели на здоровые продукты дольше и считали их лучшими на 30% чаще, чем тогда, когда полезную пищу показывали в окружении других полезных продуктов. Это поведение не зависело от того, в какой группе участники оказались сначала.

      via GIPHY

      Как подчеркивает издание, результаты исследования могут взять на заметку рестораны и магазины, где полезная еда чаще всего расположена отдельно от вредной. По мнению авторов работы, чтобы изменить пищевые привычки людей, достаточно совмещать полезную и вредную пищу: например, расположить на полке со снеками не только чипсы, но и нарезанную морковь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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