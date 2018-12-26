Ученые назвали неожиданную причину преждевременной смерти

Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти. Этот синдром каждый год уносит много жизней по всему миру. При этом четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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Согласно информации ученых, основная причина заключается в потере кого-то из супругов, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей.

Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В результате падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально "атакуют" разного рода заболевания.



Вдовцы и вдовы склонны к преждевременной смерти

При изучении причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли за три месяца до проведения исследований. Все результаты были классифицированы по физическому и психологическому состоянию. Анализ крови показал наличие у людей с тяжелыми эмоциональными переживаниями большое количества воспалительных процессов.

При этом в анализах людей, которые менее трагично переживают потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже. Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавшим в депрессию после смерти родных и близких.

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