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      Ученые назвали неожиданную причину преждевременной смерти

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      Ученые назвали причину преждевременной смерти
      Ученые назвали причину преждевременной смерти / blog.trustedseniorspecialists.com

      Специалисты из американского Университета Райс назвали причину преждевременной смерти. Этот синдром каждый год уносит много жизней по всему миру. При этом четких методов спасения человека в подобной кризисной ситуации не существует.

      Об этом сообщает "МедикФорум".

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      Согласно информации ученых, основная причина заключается в потере кого-то из супругов, чаще всего именно вдовцы и вдовы составляют наибольший процент в статистике преждевременных смертей.

      Депрессия и меланхолия, подавленное психологическое состояние приводят к изменениям по всему организму. В результате падает сопротивляемость к различным вирусам, организм буквально "атакуют" разного рода заболевания.

      Причини передчасної смерті
      Вдовцы и вдовы склонны к преждевременной смерти

      При изучении причин смерти были обследованы 99 человек, чьи близкие умерли за три месяца до проведения исследований. Все результаты были классифицированы по физическому и психологическому состоянию. Анализ крови показал наличие у людей с тяжелыми эмоциональными переживаниями большое количества воспалительных процессов.

      При этом в анализах людей, которые менее трагично переживают потерю спутника жизни или близкого человека, этот процент значительно ниже. Статистика заболеваний подтверждает выводы медиков, что именно у вдовцов и вдов наблюдается повышение процента болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования станут основой для разработки методов оказания помощи людям, впавшим в депрессию после смерти родных и близких.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Долголетия
      Источник: 24 Канал
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